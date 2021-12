Suspeito de tráfico drogas é preso em Conceição do Coité

Um homem suspeito de tráfico de drogas, que não teve a identidade revelada, foi preso no sábado, 11, na cidade de Conceição do Coité (distante a 210 km de Salvador). Segundo policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM), ele foi abordado após denúncia anônima de venda de entorpecentes na localidade.

Com o suspeito, segundo a PM, ele foi encontrado com quatro dolões de maconha, três tabletes da erva, uma balança de precisão, um aparelho celular, além de um veículo da marca Sandero que foi roubado na capital há cerca de dois meses.

Ele foi encaminhado para a delegacia do município de Serrinha (distante a 173 km de Salvador).

De acordo com a PM, o carro foi roubado na capital há cerca de dois meses.

