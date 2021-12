Suspeito de tráfico de drogas morre após confronto com a polícia na Santa Cruz

Um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas morreu em confronto com a polícia na manhã desta segunda-feira, 22, no Boqueirão, bairro da Santa Cruz. O homem foi identificado como Alan Silva Santana, 20 anos, e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Atlântico) realizavam patrulhamento no bairro quando flagraram um grupo armado, que reagiram a abordagem. Na troca de tiros, Alan foi atingido e não resistiu. Foram apreendidos uma pistola de 9 milímetros com capacidade para mais de 30 munições, além de um carregador e dois quilos de maconha.

O policiamento foi reforçado no local com unidades especiais da Polícia Militar.

adblock ativo