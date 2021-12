Suspeito de tráfico de drogas é preso em Cosme de Farias

Um imóvel usado para armazenar drogas foi desarticulado e um suspeito de tráfico de drogas preso na madrugada desta sexta-feira, 11, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jeferson dos Santos, suspeito de realizar a distribuição de entorpecentes naquele bairro, foi encontrado após a cadela da unidade, da raça labrador, farejar e localizar a casa. O suspeito ainda tentou fugir, mas acabou sendo alcançado.

No momento da prisão, ele estava com 114 pinos de cocaína. Também foram apreendidos no imóvel um tablete de maconha, embalagens plásticas para a comercialização e munições de calibre 12.

Jeferson foi encaminhado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), assim como o material apreendido.

