Suspeito de tráfico de drogas é morto em Bom Juá

Um homem suspeito de ser um dos grandes traficantes de drogas da Fazenda Grande do Retiro, conhecido como 'Lelê', foi morto após troca de tiros com policiais nesta segunda-feira, 27, no bairro Bom Juá.

Os policiais militares localizaram um grupo traficando drogas na rua Retirolândia, durante a abordagem houve confronto e Lelê foi alvejado. “Encaminhamos o criminoso, que estava sem identificação, para o Hospital Ernesto Simões, porém não resistiu aos ferimentos. Ele é considerado o braço direito do tráfico de drogas na rua Diva Pimentel, na Fazenda Grande do Retiro”, contou o comandante do Esquadrão Águia, major André Borges.

Com ele foi encontrado um revólver com numeração raspada, quatro munições, 47 pinos de cocaína e a quantia de R$ 83.

adblock ativo