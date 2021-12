Suspeito de tráfico de drogas e homicídio é morto em São João do Cabrito

Um jovem de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e assaltos, morreu durante uma troca de tiros com a polícia neste sabado, 23, no bairro de São João do Cabrito no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) Denilson Santana Santos, conhecido como 'Toinho' estava com ao menos cinco comparsas armados no momento da abordagem. O grupo teria reagido a tiros, e durante o confronto Denilson acabou sendo atingido e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Ainda segundo o órgão, o suspeito era reincidente, com prisões entre novembro de 2017 e janeiro deste ano. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 44 pedras de crack e três sacos grandes de maconha.

