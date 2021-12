Suspeito de tentar matar homem é preso pela 16ª vez em Salvador

Um homem foi preso pela 16ª vez nesta quarta-feira, 15, em Salvador. Antônio Carlos Sena Nunes, 29 anos, que saiu do presídio há 5 meses após cumprir pena por tráfico de drogas, foi detido com uma pistola na rua João Nunes da Mata, na Boca do Rio.

Ele teria usado a mesma arma para tentar matar um rapaz no início deste mês, no mesmo bairro, como confessou à polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a vítima da tentativa de homicídio foi Vinícius Pereira Marques, 22 anos.

O crime aconteceu na rua Elesbão do Carmo, no dia 8 de agosto. Conforme a SSP, a motivação teria sido a rivalidade no tráfico de drogas.

Tentou fugir

"Binho", como Antônio Carlos também é conhecido, estava na localidade de "Morro do Borel", quando a polícia chegou. Ele tentou fugir, mas foi preso.

Com ele, além da pistola calibre 380, os policiais encontraram munições, 27 trouxas de maconha e 23 pinos de cocaína.

Depois de preso, ele foi encaminhado à 9ª Delegacia Territorial (DT/ Boca do Rio), onde está à disposição da justiça.

