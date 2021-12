Suspeito de tentar assaltar delegado morre em confronto com a polícia

Jaílton Maciel Haine Júnior, conhecido como "Parma", foi morto nesta terça-feira, 29, após troca de tiros com a polícia na avenida Otávio Mangabeira, orla de Salvador. Ele é suspeito de tentar assaltar um delegado na noite da última quinta, 24, no bairro da Graça.

Parma foi flagrado com um carro roubado na região da orla por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Durante a abordagem, ele entrou em confronto com a polícia e foi baleado. O suspeito foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos.

O diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), delegado Élvio Brandão, informou que Parma é autor de diversos roubos de veículos nos bairros da Barra, Graça, Itaigara, Pituba e orla. No domingo, 27, ele havia roubado outros dois veículos nos bairros de Caminho das Árvores e Pituaçu.

Jaílton Maciel estava com um mandado de prisão em aberto e era investigado por diversos crimes contra o patrimônio como assaltos a bancos, “saidinhas bancárias”, roubos de veículos e homicídios.

adblock ativo