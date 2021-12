Suspeito de sete homicídios é preso com drogas na Federação

Um homem foi preso com drogas na noite desta quinta-feira, 9, no bairro da Federação, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Anderson dos Anjos Santos, 31 anos, conhecido como Buia, respondia em liberdade por sete homicídios e tráfico.

Anderson foi encontrado pela polícia no Engenho Velho da Federação. Ele foi cercado e detido com uma sacola onde tinham 48 trouxas e papelotes de maconha, R$ 120 em espécie e um celular.

Material foi encontrado com suspeito | Foto: Divulgação | SSP-BA

O caso foi registrado na Central de Flagrantes, onde o suspeito apresentou outro nome, mas rapidamente foi identificado.

