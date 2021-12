Suspeito de ser mandante de chacina em Periperi se apresenta

Daniel Pereira dos Santos, o 'Cuminho', retornou à penitenciária no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, onde estava preso antes de receber o indulto de Dia dos Pais, na manhã desta terça-feira, 12.

Depois de se apresentar, o suspeito prestou depoimento ao delegado Odair Carneiro, da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), e à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Apesar de Daniel afirmar não ter relação com a chacina que vitimou seis pessoas no último sábado, 9, no bairro de Periperi, testemunhas que estavam no local no momento do crime o reconheceram como um dos autores dos disparos.

Investigações apontam que, além de participar, ele era o mandante do crime, que tinha como alvo principal o traficante rival de "Cuminho", o Leno Reis Menezes.

Relembre o caso

Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma chacina na noite do último sábado, 9. Segundo informações da Central de Polícia, homens armados chegaram atirando em uma festa de aniversário na Rua do Guiné, no bairro de Periperi, em Salvador. Após os disparos, eles atearam fogo na casa e fugiram.

Foram mortos Amanda Reis dos Anjos, de 21 anos, Alessandro Reis dos Anjos, de 29, Marcos Antônio Silva Santos, 32, Ricardo de Carvalho Silva, 31, Edmilson Santos dos Anjos, 52, e Adoniran Reis, que não teve idade revelada. Além deles, Alessandra Reis dos Anjos, de 37 anos, e Leilane Reis Menezes, 20, ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio, que não soube informar o estado de saúde das vítimas.

