Suspeito de 'saidinha bancária' é preso na Fazenda Grande

Foi preso na quarta-feira, 31, um homem suspeito em assaltos na modalidade "saidinha bancária", Thiago Barbosa Conceição, de 25 anos, na Fazenda Grande do Retiro, quando transitava em um veículo, utilizado para seguir as vítimas, de acordo com a polícia.

Ele foi encontrado com um revólver calibre 38 e estava perto de um comparsa adolescente de 17 anos, que pilotava uma moto CB300, e conforme a polícia, também praticava roubos durante engarrafamentos nas regiões do Iguatemi e Pituba,

Thiago foi conduzido à 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) e admitiu praticar duas saidinhas bancárias por semana, agindo em companhia do garoto apreendido. Relevou ainda que contava com a ajuda de um terceiro cúmplice, ainda não identificado. O suspeito informou que a arma pertencia a outro comparsa, que morreu a há três meses, após tentar roubar um veículo.

De acordo com o delegado titular Nilton Torres, Thiago estava sendo investigado por assaltar um correntista de uma agência bancária, na região do Iguatemi, levando R$ 3,5 mil.

Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e corrupção de menor. O garoto apreendido com a motocicleta foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

adblock ativo