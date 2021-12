Suspeito de roubos a ônibus é morto em confronto na Estrada do Derba

Um assaltante que já havia praticado pelos menos 50 roubos a ônibus foi morto em confronto com a polícia na noite desta quinta-feira, 25, na Estrada do Derba, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, que não teve o nome revelado, utilizava uma farda escolar para cometer os crimes e foi identificado em várias imagens de câmeras dos veículos.

O criminoso era procurado há cerca de três meses e, por isso, equipes da Operação Gêmeos ampliaram as abordagens na Estrada do Derba, onde ele agia. “Desta vez, percebendo o nervosismo de alguns passageiros, o ônibus n° 30351, linha 1643 (Fazenda Coutos x Pituba) foi monitorado. Durante a aproximação dos PMs, o assaltante desceu do veículo e tentou fugir”, informou a SSP-BA.

Após a tentativa de fuga, houve uma perseguição e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 32, munições de um celular.

De acordo com os passageiros, o suspeito havia acabado de anunciar o roubo quando as viaturas se aproximaram do coletivo para fazer a abordagem. Um comparsa dele conseguiu fugir por um matagal.

"Acreditamos que ele morava na região do Subúrbio Ferroviário, pois pegava sempre um ônibus que fizesse esse trecho e, no caminho de volta pra casa, pela noite, praticava os roubos. Infelizmente ele não se entregou e reagiu, nos obrigando a uma resposta proporcional", enfatizou, em nota, o comandante da Operação Gêmeos da PM, major Gabriel Neto.

