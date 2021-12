Suspeito de roubos a bancos é preso durante operação da SSP e PF

Um integrante de organização criminosa envolvida com roubos a bancos foi preso na noite desta terça-feira, 11, durante uma operação integrada da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e Polícia Federal. Também houve apreensão de armas, munições e camisas da Polícia Civil.

De acordo com a SSP-BA, durante o monitoramento do grupo foi descoberto um possível transporte de armas até uma residência que era utilizada como esconderijo. Equipes da Operação Apolo e Rondesp BTS foram acionadas e localizaram um carro modelo Strada, placa OZP-9041, na BA-528, conhecida Estrada do Derba.

O veículo foi seguido e interceptado no bairro do Trobogy, próximo à avenida Paralela. Acácio Segundo de Lima estava no automóvel e foi preso com pistola calibre 380, três carregadores e munições. Ao prestar um depoimento preliminar, o suspeito informou sobre um imóvel utilizado pelo grupo, no bairro Jardim das Margaridas.

As equipes seguiram até o endereço, na rua Joaquim Ferreira. No interior da residência não foi encontrado nenhum suspeito, porém foram apreendidos dois fuzis, calibre 7,62, duas metralhadoras calibre 9mm, três pistolas calibres 9mm e 380, um rifle calibre 38, um revólver calibre 38, carregadores munições, camisas da Polícia Civil e uma sirene.

