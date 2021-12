Suspeito de roubo é preso em flagrante no Festival da Virada

Um suspeito de roubo foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 28, dentro do espaço do Festival da Virada, na Boca do Rio, na orla de Salvador. O criminoso ainda não foi identificado, mas policiais encontraram na posse dele um celular e uma carteira de outra pessoa.

Além deste caso, foram contabilizados 17 furtos, uma perda de documento e uma pessoa com lesões leves por conta de uma briga. No entanto, a festa terminou sem registro de ocorrências graves como homicídio, latrocínio ou lesão corporal dolosa.

Uma Central de Flagrantes foi montada dentro do espaço do evento para atender às vítimas. Casos mais simples de furtos ou perda de documentos podem ser registrados na Delegacia Digital.

