Suspeito de roubo é preso após sofrer acidente durante fuga

Um suspeito de roubo e adulteração de veículo foi preso após sofrer um acidente de moto neste domingo, 15, na Cidade Baixa, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Caique Santos de Jesus, 21 anos, caiu com a motocicleta quando tentava fugir de uma equipe do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto).

Os policiais suspeitaram da atitude dele e tentaram abordar o rapaz, que fugiu em uma moto modelo Pop 100, de placa adulterada PKL-4252, quando a correta seria PKK-3590, segundo a polícia. Na fuga, ele caiu na pista e foi detido por uma equipe da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai).

Caique foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da San Martin. Após receber alta, o suspeito foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

