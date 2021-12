Suspeito de roubo é linchado e outro ferido em Alto de Coutos

Um homem suspeito de roubar uma motocicleta morreu após ser linchado por populares no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, na sexta-feira, 24. O crime aconteceu na Rua Muniz Travasso.

Outro suspeito de ser comparsa dele na ação também foi agredido e ficou ferido. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, na região do Iguatemi, junto com o pai da vítima, que o identificou como um dos autores do assalto.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), uma equipe da 18ª CIPM/Periperi foi acionada para verificar a denúncia sobre o roubo de uma moto por dois homens armados. Ao chegar no local, os policiais encontraram a dupla sendo agredida pela população. O suspeito não reisistiu aos ferimentos e morreu no local.

O crime foi registrado na 5ª Delegacia Territorial e será investigado pela Polícia Civil.

