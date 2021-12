Suspeito de roubo de carro é preso na praça do Imbuí

Luiz Henrique Moreira da Silva, de 30 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 29, na Avenida Jorge Amado, no trecho onde funcionam as barracas do Imbuí, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por populares que informaram sobre o roubo de um veículo Fiat Siena na cor prata. Ao se dirigir ao local os policiais visualizaram o veículo durante a diligência, a equipe iniciou o acompanhamento e interceptou o assaltante na altura da Praça do Imbuí.

O veículo, os envolvidos e o acusado foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFRV), onde foi lavrado o flagrante

