Suspeito de roubar R$ 100 mil em utensílios domésticos é preso no Lobato

Um homem suspeito de ter roubado uma carga de utensílios domésticos, avaliada em R$ 100 mil, foi preso nesta sexta-feira, 03. O material foi roubado no bairro da Fazenda Grande do Retiro e recuperado no Lobato, em Salvador.

Segundo o delegado Cláudio Meireles, pouco após o início das diligências, os produtos foram identificados. O autor do roubo foi identificado em um veículo preto, utilizado para interceptar o caminhão que transportava a carga.

"Ele foi encontrado no bairro de Marechal Rondon, encaminhado para a delegacia e reconhecido pela vítima, como o autor do roubo da carga. Essa é uma importante prisão, pois a partir do depoimento dele e das nossas investigações, iremos chegar nos outros componentes da quadrilha", disse.

A carga recuperada e o caminhão roubado foram devolvidos ao proprietário. Segundo as investigações, o veículo utilizado no crime foi roubado em agosto e estava com a placa adulterada. O suspeito segue custodiado à disposição da Justiça.

