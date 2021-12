Suspeito de roubar ônibus morre baleado

André Reis Ferreira Júnior, o Preto, morreu manhã desta quarta-feira, 24, no Hospital Geral do Estado (HGE), após ser baleado durante uma troca de tiros com investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc), na Rua Almeida Brandão, em Plataforma.

Ele e dois comparsas fugiram para o local depois de roubar os passageiros do ônibus da Integra Plataforma que fazia a linha Fazenda Coutos/Barra, por volta de 8h40.

O trio foi encontrado pela polícia após as vítimas registrarem ocorrência no Gerrc. "Eles correram para lá e, quando os policiais iam descendo a Ladeira do Mocotó, começaram a atirar. Um foi baleado e os outros fugiram", disse o delegado José Nélis, coordenador do Gerrc.

Na delegacia, os passageiros contaram que os suspeitos entraram no ônibus no Centro de Abastecimento de Paripe e anunciaram o roubo alguns metros depois, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Eles desceram em um dos pontos da Suburbana, em Plataforma.

Ainda assustadas com o crime, as vítimas disseram que os criminosos agiram com violência e ameaçaram matá-las. "Um deles disse: 'se não der, já sabe, né? Vai morrer!'", lembrou um passageiro.

Conforme eles, antes de anunciarem o roubo, os suspeitos se comportaram como passageiros comuns, inclusive pagaram as passagens. Apenas um mostrou a arma.

Comparsas em ação

Cerca de duas horas depois do auto de resistência, passageiros, o motorista e o cobrador de um ônibus da Integra Plataforma da linha Base Naval/Lapa chegaram ao Gerrc para registrar ocorrência de roubo. Eles disseram ter sido roubados por uma dupla, que a polícia acredita ser a mesma que estava com Preto, horas antes dele morrer em confronto.

"Um era negro, magro e tinha cavanhaque. Ele estava usando boné e estava armado", contou uma doméstica de 31 anos. Segundo ela, os suspeitos também agiram com violência. "Já fui assaltada. Da outra vez foi assim também, mas o ladrão estava com faca. Dessa vez foi horrível", completa. Na segunda ação, além de saquear os passageiros, os ladrões roubaram R$ 175 do cobrador. Eles pegaram o ônibus na Calçada e desceram na região do Boiadeiro, em Plataforma. A polícia tenta identificá-los.

