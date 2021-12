Suspeito de roubar ônibus é espancando na Estação Mussurunga

Um homem suspeito de realizar assalto num ônibus na Estação Mussurunga, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 12, foi espancado por passageiros. As informações foram divulgadas pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

Segundo a Stelecom, o homem, que não teve o nome divulgado, estaria armado e conseguiu roubar pertences dos passageiros dentro do coletivo. Revoltada com a ação criminosa, a população encurralou o suspeito no terminal e o agrediu.

Três guardas municipais estavam no local, mas não conseguiram evitar a fúria do grupo. A Stelecom informou que houve um disparo de arma de fogo durante o incidente, mas não foi identificado de quem partiu o tiro. Ninguém foi atingido.

O espancamento só foi encerrado com a chegada da Polícia Militar (PM-BA), que já encontrou o homem bastante machucado. O suspeito foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Itapuã.

