Suspeito de roubar motoristas do Uber tem retrato divulgado

Reconhecido por quatro vítimas, James Douglas dos Santos Carvalho foi identificado nesta sexta-feira, 10, como suspeito de praticar diversos assaltos contra motoristas de Uber nas imediações do antigo Centro de Convenções, no bairro Boca do Rio, em Salvador.

Segundo a delegada Rogéria Araújo, da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), James também é suspeito de integrar uma quadrilha de traficantes que age na localidade do Inferninho, na Boca do Rio, e é investigado pela morte de um traficante rival.

A delegacia divulgou uma fotografia do suspeito para que as vítimas compareçam à delegacia da Boca do Rio e formalizem um boletim de ocorrência. A polícia segue à procura de James.

