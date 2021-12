Suspeito de roubar motor de geladeira comunitária é preso

O suspeito de roubar motor de geladeira comunitária em Nazaré foi preso nesta terça-feira, 1º. Willian Bruno de Jesus dos Santos, o 'Bruno Galego', de 20 anos, foi capturado na Baixa dos Sapateiros pelos investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris). O equipamento foi recuperado e entregue ao proprietário.

O homem é suspeito de arrombar o portão da Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), onde a geladeira estava guardada, na madrugada da segunda-feira, 30. Ele, que já tem passagem na polícia por furto e porte de drogas, será autuado por furto.

Willian está custodiado na carceragem da DT/Barris e será encaminhado ao Sistema Prisional.

Projeto

A geladeira faz parte de um projeto social da marca de camisetas Euzaria e a IBCM. A capital baiana foi a primeira cidade do Nordeste a ganhar o eletrodoméstico no meio da calçada, seguindo os moldes de cidades como Goiânia (GO) e Taubaté (SP), além de países europeus.

O equipamento funcionava 24h e qualquer pessoa podia contribuir ou pegar um alimento. Apesar de ser livre, existem algumas restrições, como não colocar comida crua, deteriorada ou fora da validade. Podem ser colocados sucos, água, iogurte, frutas, dentre outros.

A geladeira foi aberta oficialmente no dia 11 de novembro, e segundo Zé Pimenta, "cerca de 100 famílias já foram beneficiadas por ela".

Um dos fundadores do projeto, Zé Pimenta, lamentou o roubo na segunda-feira, mas garantiu que o equipamento continuará funcionando. "Eles não levaram o motor, porque o nosso motor compressor é o nosso coração e isso eles não vão levar nunca", garante o criador da Euzaria. Nas redes sociais, o grupo criou a campanha '#NãoLevaramOMotor', para reforçar que o verdadeiro motor da geladeira "somos nós".

Willian dos Santos já tem passagem na polícia por furto e porte de drogas (Divulgação | Polícia Civil)

