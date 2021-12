Suspeito de roubar joalheria em shopping é preso

Jaildson Santiago Santos, de 24 anos, foi preso suspeito de roubar, no dia 2 deste mês, uma joalheria de um shopping que fica na Avenida Tancredo Neves. O irmão dele, Joanderson Santiago Santos, 22, Sérgio Roberto Jesus de Souza, 29, o Fiel, e uma mulher ainda não identificada participaram do crime.

Jaildson foi detido, na Avenida San Martin, por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Os agentes chegaram até ele após analisar as imagens das câmeras de segurança do estacionamento do shopping e verificar que o carro usado na ação estava em seu nome. Um número da placa foi mudado com fita adesiva.

No carro de Jaildson, a polícia encontrou uma boa parte dos objetos roubados na joalheria. "Ele assumiu e disse que os relógios e as joias eram parte do seu pagamento", informou Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação da DRFRV, o que o suspeito revelou em depoimento. As prisões de Joanderson e de Fiel já foram decretadas pela justiça e eles são considerados foragidos.

