Suspeito de roubar e estuprar mulher é preso em Dias D'ávila

Três dias após assaltar, sequestrar e estuprar uma comerciante de 36 anos, o motorista José Aparecido da Conceição, 35, o Aparecido, foi detido, na manhã desta sexta-feira, 31, quando chegava para trabalhar na Cerâmica Betel, na BA-093, KM-25, em Dias D'Ávila.

O comparsa dele, Adriano Santana Silva, 23, continua foragido. Eles abordaram a mulher no estacionamento do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, na noite de terça, 28. O carro dela, um Renault Sandero branco, não foi localizado.

Policiais do Serviço de Missões Especiais (SME) do 12º Batalhão de Polícia Militar de Camaçari, sob o comando do sargento Namucieis de Souza, chegaram até ele, após uma denúncia. "Chegamos lá, por volta das 11h30, ele estava descendo do caminhão", revela Namucieis.

O carro usado na ação, um GM Corsa prata, roubado e com placa clonada (JPH-0243), estava com ele. As compras da vítima e o celular dela estavam no carro.

Ele foi conduzido à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e apresentado ao titular, Marcos César. A mulher o reconheceu como o estuprador.

Ela foi deixada numa estrada de barro, na Estrada Cia/Aeroporto, próximo a um posto de combustível. Ele foi autuado por roubo, estupro e receptação de carro roubado.

Contradição

Na delegacia, Aparecido assumiu que participou do assalto. No entanto, negou que tenha estuprado a mulher. "Não fui eu. Foi ele quem saiu com ela no carro", alegou, o motorista, dizendo que Adriano saiu com a vítima no carro dela.

Em outro momento, entrou em contradição e afirmou que foi ele quem saiu com a mulher. "Eu saí do shopping com ela. Ela desmaiou de susto e quando acordou pediu: 'Não faça nada comigo'. Disse para ela ficar calma que nada ia lhe acontecer", diz.

Aparecido afirmou que trocou de carro com Adriano no viaduto de São Cristóvão, que depois seguiu em direção ao bairro e Adriano foi para a Estrada Cia/Aeroporto com ela.

