Suspeito de roubar comandante-geral da PM é preso

Um homem acusado de assalto foi preso na noite desta quinta-feira, 2, na avenida São Rafael. A polícia suspeita que ele tenha roubado o celular do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Alfredo Castro, o que ainda não foi confirmado.



De acordo com o capitão Cláudio Garcia, subcomandante da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Moisés de Souza Alves, vulgo "Moca", foi preso em flagrante após roubar um celular de uma pessoa, que acionou a viatura da 50ª CIPM. Ele, que mora na Boca do Rio, tem diversas passagens pela polícia por roubo qualificado.

O coronel Alfredo Castro foi roubado no dia 6 de novembro de 2013 quando corria na orla da Boca do Rio. Após o crime, o ladrão fugiu de bicicleta e não foi alcançado por policiais que faziam a segurança do comandante-geral.

adblock ativo