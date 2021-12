Suspeito de roubar cabos de energia é preso na BR 324

Um homem foi preso neste sábado, 11, suspeito de furtar fios de energia elétrica no km 624 da BR-324, em Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13, pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA).

O suspeito, que já havia sido preso, em julho pelo mesmo crime, foi flagrado quando os oficiais o avistaram no canteiro central da rodovia. O indivíduo estava com 20 metros de fio de cobre, uma marreta e duas talhadeiras. Materiais usados para retirar os fios do chão.

A PRF-BA encaminhou a ocorrência para a delegacia de polícia judiciária.

