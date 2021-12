Suspeito de roubar arma de tenente é preso em hospital

Júnior Pinheiro dos Santos, o 'Nuno', de 20 anos, suspeito de roubar a arma de um tenente das Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp), foi preso na noite de quinta-feira, 16, no Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras. O crime aconteceu em novembro do ano passado, no bairro do Arenoso.

Júnior, que também é apontado pela polícia de participar de diversos homicídios, estava internado no hospital desde domingo, 12, após ser atingido no braço em uma suposta troca de tiros com traficantes.

Ele estava tentando se passar pelo cunhado na unidade médica, usando o nome falso de Jamerson Barbosa. Ainda segundo a polícia, o suspeito é gerente na quadrilha do traficante conhecido por "Kel", líder do tráfico no bairro do Arenoso.

De acordo com a delegada Jamila Cidade, titular em exercício da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), quando adolescente, 'Nuno' assassinou um homem que matou seu irmão. O crime teve relação com o tráfico de drogas.

Ainda conforme a delegada, ele disse que roubou a arma do tenente durante um assalto. O PM estava à paisana e acompanhado da família. O suspeito acrescentou que não sabia que se tratava de um policial e não soube informar onde a arma foi parar.

Autuado por falsidade ideológica e associação ao tráfico, Júnior será encaminhado ao Sistema Prisional, informou a Polícia Civil.

