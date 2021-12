Suspeito de pichar viatura da PM em Valéria morre em confronto com a polícia

Apontado pela polícia como mandante da pichação de uma viatura no bairro da Valéria, Mario Antônio Rocha Araújo, 25 anos, também conhecido como 'Biscoito', foi morto na noite desta quinta-feira, 16, durante confronto com policiais militares.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma denúncia anônima indicou a localização do esconderijo de Mario. Com a chegada da polícia, ele correu para uma casa e começou a atirar na direção dos PMs. Na troca de tiros, ele foi baleado e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, que já tinha passagem pela polícia e respondia a um inquérito por roubo, foram encontrados um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas e uma intacta, 18 trouxas de maconha, 13 pinos de cocaína e 61 pedras de crack.

Em nota, o comandante da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Elson Pereira, informou que Mario pertencia ao mesmo grupo de Anderson dos Santos, apelidado como 'Bigo', que participou do assassinato e ocultação de cadáver de um sargento da reserva da PM. O caso aconteceu em setembro do ano passado.

