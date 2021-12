Suspeito de participar de morte de PM é preso em Salvador

Um homem de prenome Washington, suspeito de envolvimento no homicídio do policial militar Tiago Ribeiro Simões, 35 anos, no Shopping da Gente, na Av. ACM, foi preso no final da tarde desta terça-feira, 29, na localidade conhecida como Brongo, no bairro do IAPI, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ações de inteligência e denúncias anônimas levaram a equipe policial a encontrar o suspeito. Washington foi flagrado pelo sistema de câmeras da shopping, e em seguida reconhecido por testemunhas

Washington foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável pela investigação do caso.

adblock ativo