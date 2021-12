Suspeito de participar de estupro coletivo é morto no subúrbio

“Quem fizer algo errado aqui, não vinga, não. Quem vier roubar na área, morre, quem errar, morre também. Ele era um menino bom, mas aí caiu nessa 'laranjada’. Não tinha nada que mexer na menina, estuprar a menina”, disse uma mulher, ao revelar o motivo pelo qual o ajudante de pedreiro Leonardo Sávio dos Reis Nascimento, 33 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira, 10, no Alto do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Nel, como era conhecido na comunidade, foi executado a tiros dentro do Bar de Zacarias, na Rua Santa Helena, em frente à casa onde morava.

Ele era suspeito de participar de um estupro coletivo de uma adolescente de 12 anos, que tem distúrbio mental, no início deste ano, segundo informou uma fonte policial.

Além dele, outros sete homens são apontados como coautores do crime. Todos são vizinhos da garota. Nel já havia prestado depoimento na Delegacia Especial de Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

“Pegaram a menina e levaram para uma casa ao lado do bar, a casa de um deles. A menina ficou bastante machucada. A gente sendo mulher não aguenta, imagine uma criança de 12 anos com sete homens”, analisou a senhora.

Testemunhas contaram que dois criminosos chegaram ao local em uma moto de dados não anotados, um desceu e atirou. “Os caras chegaram na cara dura. Foram os caras da ‘Liga da Justiça’”, disse um morador, sob anonimato, afirmando que no bairro existe um grupo de ‘justiceiros’.

Caçados​

De acordo com a moradora, após o estupro da garota, somente Nel e o vizinho, dono da casa onde aconteceu o crime, permaneceram no bairro. “Todo mundo foi embora. Eles não foram porque achou que não ia dar em nada. Os caras disseram que vão pegar um por um”, contou a mulher.

O outro morador suspeito de abusar da menina saiu do Bar de Zacarias minutos antes de Nel ser assassinado. Ele foi para casa se arrumar para ir ao trabalho. “Depois disso, acho que ele não volta mais, não”, declarou um rapaz.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/ BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo