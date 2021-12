Suspeito de participar de assalto a ônibus é preso no HGE

Rai Santos de Jesus, segundo suspeito de participar do assalto a um ônibus que deixou quatro passageiros feridos, foi preso nesta segunda-feira, 25, no Hospital Geral do Estado (HGE), na Av. Vasco da Gama, em Salvador. Ele foi baleado após um passageiro reagir à ação criminosa.

O suspeito, que estava foragido, teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) dentro do HGE, após buscar atendimento na unidade.

Ele e o comparsa, Darlon dos Santos Puridade, foram feridos durante assalto a um coletivo que fazia a linha Simões Filho x Itaigara/Orla. O crime aconteceu nas imediações do Parque das Bromélias, na BA-526 (Cia-Aeroporto). Darlon dos Santos também precisou de atendimento e foi preso em flagrante no sábado, 23.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) o titular do Gerrc, delegado Glauber Uchyiama, Rai Santos é apontado por diversos assaltos a coletivos naquela região. A dupla está presa e segue à disposição da Justiça.

adblock ativo