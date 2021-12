Um dos suspeitos de participar no caso do assassinato da professora, Anamaria Morales, 60 anos, se entregou à polícia na noite da terça-feira, 18, na delegacia de Itapuã, em Salvador. Darlei Santos Santana, de 19 anos, se entregou por volta das 23h30, na companhia de um advogado.

Os outros dois suspeitos, João Paulo dos Santos Santa Rosa, 18, o "Bu" e Pablo Santos Viana Moura, 20, continuam foragidos. Os três são moradores de Itapuã, numa localidade conhecida como Conquista, onde ocorreu o crime.

Segundo as investigações, "Bu" foi o autor do disparo que matou a professora. Darlei disse ao delegado Antônio Carlos, da 12ª DT/ Itapuã, que a intenção era roubar o carro da vítima.

O Crime

Anamaria foi abordada por três homens quando estava em seu carro, nas proximidades do posto de gasolina e do restaurante Mistura Fina, por volta de 17h do domingo, 16. A docente levou um tiro na cabeça durante o assalto e não resistiu ao ferimento.

(Pablo Santos Viana, 20 anos) (João Paulo, 18 anos, Fotos: Polícia Civil )

Investigação

As câmeras do posto de combustível, que fica em frente ao restaurante, registraram a ação. É possível ver Anamaria sair da Av. das Dunas dirigindo um Crossfox preto.

Ela estacionou em frente ao Apart Hotel Farol de Itapuã e desceu. Nesse momento veem-se três homens saindo de uma rua em frente. Anamaria brigou com dois deles, caiu duas vezes e foi arrastada antes de levar o tiro na nuca.



Veja as imagens:

Da Redação Suspeito de participar da morte de professora se entrega

adblock ativo