Suspeito de participar da morte de ex-assessor parlamentar é preso

Luciano Pinho dos Santos, 36 anos, foi preso na noite desta terça-feira, 21, após se apresentar na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Ele é um dos suspeitos de participar do homicídio do servidor público e ex-assessor parlamentar Michel Batista Santana de Sá, 35 anos, na última quinta-feira, 16. Sua prisão tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogada.

O homem, que esteve na DRFRV com o advogado, já foi ouvido. Em depoimento, negou a participação no crime. A prisão dele e de Gabriel Bispo dos Santos, 22 anos, foi decretada nesta segunda, 20. Gabriel segue foragido da polícia.

Relembre o caso

Michel saiu na quinta para encontrar um possível interessado em comprar o veículo Ronda HRV vinho, no Salvador Shopping, e foi encontrado morto por volta das 6h30 do dia seguinte, atrás do condomínio Jardim Mediterrâneo, na avenida Tamburugy, em Patamares.

Segundo as investigações, Gabriel teria mantido contato com Michel por cerca de 10 dias para tratar da transação. Luciano, por sua vez, atuou como motorista de Gabriel na prática do crime, o ajudando a sequestrar, torturar e cometer o homicídio.

Após o sequestro, Gabriel teria usado o cartão de crédito da vítima para fazer compras no valor de quase R$ 14 mil . Na segunda, o advogado de Gabriel, Hudson Dantas, afirmou que seu cliente assumia o crime e dizia que a motivação foi por achar que Michel estaria aplicando um golpe nele.

O advogado também comentou que a desconfiança iniciou quando o cliente chegou a depositar R$ 60 mil em uma conta que não era do assessor, mas sim de uma mulher com nome de Jéssica da Silva Mattos.

adblock ativo