Suspeito de participação em sequestro de empresária é morto

Morreu na noite desta sexta-feira, 21, Damião dos Santos, de 42 anos, acusado de liderar a quadrilha responsável pelo sequestro da cabeleireira Arlethe Patez, no dia 22 de julho, no bairro do Costa Azul.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o homem, conhecido como Dão, morreu após se envolver em uma troca de tiros com policiais civis, na rua da Engomadeira.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, onde deu entrada às 22h40, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A polícia conseguiu localizar o suspeito após seguir sua namorada até a casa onde ele estava escondido.

Além do mandado de prisão pelo sequestro da cabeleireira, Damião era procurado pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele era acusado de um sequestro e um homicídio. Com ele, a polícia encontrou uma pistola 765.

Outros suspeitos

O policial militar Solemar Alves Campos, 41 anos, e mais dois homens que participaram do sequestro foram presos.

O delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Cleandro Pimenta, informou, em nota enviada pela assessoria da Polícia Civil nesta sexta-feira, 21, os nomes dos outros envolvidos: Andresson Lopes de Oliveira, 35, companheiro de uma empregada do salão da vítima, e Filipe Assis Lima, 21.

Solemar é lotado na 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação) há 10 anos e foi preso na última quarta-feira, 19, quando estava na trabalhando na sede policial. Ele é apontado como um dos mentores do crime. Em nota, a Polícia Militar informa que o soldado já responde a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) por tráfico de drogas.

Já Andresson - preso na noite de terça-feira, 18, quando buscava a esposa no trabalho - seria o responsável por repassar informações sobre a rotina da proprietária do salão para a quadrilha. Ainda segundo a polícia, inicialmente ela não teria nenhum envolvimento.

Felipe foi preso na quinta-feira, 20, em Pernambués. Ele roubou o carro Gol, a pedido do policial, para sequestrar e levar a cabeleireira para o cativeiro. Ele serviu o Exército entre os anos de 2013 e 2014. O veículo ainda não foi localizado.

