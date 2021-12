Suspeito de matar universitária em Pernambués é preso

Suspeito de matar a universitária Larissa Farias Gonçalves, de 19 anos, o pintor de paredes Luciano Pimentel da Silva, 30, foi preso na tarde desta terça-feira, 7, depois de se apresentar no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou a Polícia Civil.

Em depoimento à polícia, Luciano disse que não tinha muito contato com Larissa e que não saberia precisar a motivação do assassinato. Segundo a polícia, o suspeito já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

O crime aconteceu na madrugada do dia 18 de dezembro. Larissa, que era estudante do curso de administração da Unijorge, foi estrangulada no prédio onde morava com uma amiga, no bairro de Pernambués, em Salvador.

De acordo com a titular em exercício da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegada Jamila Carvalho Santos Cidade, o criminoso era vizinho de porta da vítima há quatro meses e, na noite em que cometeu o crime, estava sob efeito de álcool e drogas.

Crime

De acordo com a Polícia Civil, Larissa estava na escadaria do prédio, quando foi agarrada pelo pescoço por Luciano e levada a força para o apartamento dele.

Conforme os investigadores, ele tentou esfaquear a vítima, que conseguiu se livrar dos golpes, mas foi estrangulada com uma faixa de tecido. Depois de matar Larissa, o criminoso colocou o corpo dela na escada.

Logo após cometer o crime, Luciano saiu de casa e foi passar a noite na rodoviária. Segundo a polícia, ele pensava em fugir para o interior do Estado, mas foi para uma casa alugada, não informada à delegada.

No dia 29 de dezembro, o suspeito se dirigiu à casa da mãe, no bairro de Sussuarana, onde foi localizado pela polícia. Luciano já foi encaminhado ao Sistema Prisional.

