Suspeito de matar turista pede perdão à família da vítima

O filho mais novo da alagoana Tatiana Monteiro Cavalcante, de 31 anos, tem 4 anos de idade e vive pedindo para falar com a avó paterna por telefone. Quer pedir a ela para deixá-lo falar com a mãe. O pequeno acredita que Tatiana ficou na casa da avó, em Salvador, e quer falar à mãe que volte para casa.

A alagoana morreu no dia 14 de janeiro, após ser baleada na cabeça na porta da casa da sogra na Rua Diva Pimentel, uma transversal da Avenida San Martin. O suspeito de ter atirado, Edvan Maia Passos, 31, o Ximbica, foi preso na segunda-feira, 14 - dois meses após o crime.

"Dói muito ver meu neto assim", disse a sogra de Tatiana, Marilene Santos Viana, 46. "A polícia fez o trabalho dela. Para mim, foi rápido. Dizem que o tiro não era para minha nora, mas ele a matou. Ele estava drogado, a pessoa que ele queria acertar estava do outro lado", completou ela.



Edvan confessou ter efetuado os tiros, mas ressaltou que o alvo era um homem de prenome Diego, com quem tem uma rivalidade. "Eu peço perdão à família. Desculpa! Um erro que eu fiz", disse Ximbica. Ele afirmou ainda ter usado crack, cocaína e bebida alcoólica antes do crime.

"Edvan foi indiciado por homicídio qualificado. Agora, vamos representar pela prisão preventiva, uma vez que ele não possui residência fixa", afirmou o delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª DH (Delegacia de Homicídio/ BTS), do Departamento de Homicídios (DHPP).

Na volta da lavagem

Edvan alega ter brigado com Diego porque ele lhe roubou um relógio e agrediu com um facão no dia 31 de dezembro de 2015. No dia 14 de janeiro, Edvan conheceu um homem na Lavagem do Bonfim e o chamou para beber na Rua Diva Pimentel.

Ele estava em um bar, quando achou que Diego iria agredi-lo com duas garrafas. "Peguei a arma no carro do rapaz que estava comigo e depois larguei na rua", disse.

No entanto, uma parente de Diego e uma moradora do local disseram que a rixa entre eles ocorreu porque Edvan se meteu em uma briga da família de Diego. "Ximbica bateu, apanhou e jurou que iria revidar", disse a parente.

Edvan disse que queria matar um desafeto, mas os disparos atingiram Tatiana, na Fazenda Grande do Retiro (Foto: Reprodução | TV Bahia)

Estava de férias

"Ximbica viu Diego e efetuou dois tiros e um acertou Tatiana, que não tinha nada a ver com a história", afirmou o delegado Antônio Montenegro, da 3ª DH/ BTS.

Tatiana curtia férias com a família, em Salvador, e pretendia se mudar com o marido e os três filhos para a capital baiana, segundo a sogra Marilene Viana.

