Suspeito de matar travesti em Stella Maris é preso

Com mandado de prisão temporária em aberto pela morte de uma travesti, ocorrida no dia 11 de junho de 2017, em Stella Maris, Joel Francisco Santos Gama, de 54 anos, foi preso, nesta quarta-feira, 14, no bairro de Itapuã.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era garota de programa e teria saído naquela madrugada com um cliente em um veículo que seria de Joel. Bruna foi morta a tiros e seu corpo foi encontrado na localidade do Sorrisão, em Stella Maris.

Interrogado, Joel assumiu a propriedade do veículo, mas negou a autoria do crime. Ele foi encaminhado para o sistema prisional. Os investigadores cumpriram também mandado de busca e apreensão na casa de Joel.

