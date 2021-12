Suspeito de matar traficante rival em Rio Sena é preso

David Calvin Souza Pinto, de 18 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Ramon Vinícius de Jesus, 19, morto na quarta-feira, 5, no bairro de Rio Sena, no subúrbio ferroviário de Salvador, foi preso poucas horas depois do crime, informou, nesta sexta-feira, 7, a Polícia Civil.

Ele foi capturado na Rua Três Mangueiras, no Alto da Terezinha, conduzido por policiais da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o delegado Reinaldo Mangabeira, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), o crime foi motivado pela disputa por pontos de venda de drogas.

David e dois adolescentes de 15 e 17 anos, também suspeito de envolvimento no assassinato, integram uma quadrilha rival da vítima.

Segundo a polícia, ao saber que Ramon estava envolvido com o tráfico em Rio Sena, na Rua Cardeal Jean, o trio resolveu matar a vítima.

Crime

De acordo com os investigadores, na tarde de quarta-feira, 5, Ramon foi procurado em casa pelos três criminosos e, ao atendê-los, tentou omitir o nome, mas acabou sendo baleado pelas costas.

Ele chegou a ser socorrido por policiais militares e levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme o Reinaldo Mangabeira, o trio rondava o bairro de Rio Sena à procura de Ramon desde a quinta-feira de Carnaval.

David foi autuado por homicídio qualificado e já está no sistema prisional. Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). A arma utilizada no crime ainda não foi localizada pela polícia.



A investigação e flagrante foram conduzidos pelos delegados Alan Ricardo Macedo e Euvaldo Oliveira.

