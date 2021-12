Suspeito de matar torcedor não se entrega por temer ameaças

O suspeito de matar Lucas dos Santos Lima, o Chapolin, de 35 anos, puxador da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória, não se apresentou nesta quarta-feira, 14, na sede do Departamento de Homicídios (DHPP), como seu advogado, Marcos Vinícius Rodrigues, informou na terça-feira, 13. De acordo com Marcos, Jonas de Sousa Santos, 23 anos, está sofrendo ameaças de morte desde as 9h da manhã desta quarta.

Inicialmente, estava previsto que Jonas iria se apresentar às 15h desta quarta, mas entrou em contato com seu advogado e informou que não iria devido às mensagens ameaçadoras que recebeu no celular. "Ele me falou que recebeu mensagens como 'eu sei o carro que você vai estar', entre outras, ameaçando sua vida", disse.

Ainda segundo o advogado, seu cliente está disposto a se apresentar, mas sem que seja divulgada a data da ação.

Entenda o caso

Lucas Santos foi morto no dia 25 de abril com quatro tiros na cabeça, na loja de suplementos alimentares Nutre Muscle, de sua propriedade, localizada na Rua General Labatut, nos Barris, próximo à Biblioteca Pública da Bahia.

Segundo testemunhas, um homem trajando bermuda jeans e camisa verde chegou ao estabelecimento por volta das 12h30 e efetuou os disparos.

No dia 29, a polícia divulgou que já havia identificado o responsável pelos tiros e prendeu dois suspeitos de envolvimento no crime, Assiel de Jesus Ramos, 21, e Daniel Jesus de Souza, 20.

De acordo com a polícia, Jonas teria ido cobrar uma dívida a Chapolin, que o maltratou. Insatisfeito com o tratamento e por não ter recebido o pagamento, Jonas o matou.

