Suspeito de matar subtenente Fortuna é apresentado em Salvador

O último suspeito envolvido no latrocínio contra o subtenente Fabiano Fortuna e Silva, em setembro de 2017, foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 8. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Michel da Silva Nascimento, 28 anos, teria atirado contra o militar e fugido para São Paulo, onde estava escondido até o momento.

Michel foi localizado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Bahia, da Polícia Federal e da Polícia Civil paulista. Ele possuía passagem por roubo e integrava a carta 8 de Ouros do Baralho do Crime da SSP e foi encontrado em uma casa na rua Caetano Nogueira Costa, no bairro Jardim Peri, na capital paulista.

Ainda segundo a SSP-BA, no momento do crime também estavam uís Eduardo Santos Ribeiro (preso em Sergipe), Eduardo Santos Fernandes e Marcelo de Moura, todos presos, julgados e condenados a cumprir pena de 28 anos. Na época, o quarteto localizou o PM Fortuna sacando dinheiro, o seguiu até o estacionamento do Shopping Paralela, onde ocorreu o crime.

