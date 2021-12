Suspeito de matar sobrinha de Leo Kret é apresentado

O traficante Laíre Luiz Araújo dos Santos, o "Lare" ou "Arial", de 21 anos, apontado como autor do disparo que matou Franciele Gomes de Souza, 6, sobrinha da ex-vereadora Leo Kret, na noite de 6 de outubro, em Pernambués, foi apresentado à imprensa nesta quinta-feira, 17. Ele foi preso na terça, 15, ao se apresentar, acompanhado de um advogado, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Laíre estava com mandado de prisão em aberto, expedido pelo 1ª Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com a polícia, Laíre era integrante da quadrilha de Ismael Carlos Duarte dos Santos, o "Pezão", líder do tráfico de drogas na localidade do Barro, em Pernambués. O criminoso, na companhia de Leonardo Santos de Santana, o "Leo", esteve no Bar do Chico, de propriedade do pai da ex-vereadora, no Alto do Cruzeiro, onde várias pessoas participavam de uma festa de aniversário, e deflagrou diversos tiros, deixando outras cinco pessoas feridas.

Segundo a delegada Clelba Regina, o alvo da dupla era Emerson Carlos de Oliveira Souza, o "Poio", de 20 anos, que integra o bando de "Babalu". Ele foi atingido pelos disparos. De acordo com a delegada, existe uma rivalidade entre as quadrilhas lideradas por "Pezão" e "Babalu" e, ao tomar conhecimento de que integrantes do bando rival estavam naquele local, Laíre e "Leo" foram ao bar para executá-los.

Vítimas e testemunhas do crime foram ouvidas pela delegada e reconheceram a dupla como autora dos disparos. Além de Franciele, que morreu, e Emerson, o alvo dos traficantes, Joab Gonçalves Santos, 39, Jackson Santos Contreiras, 25, Júlio de Jesus Nunes, 27, e uma adolescente de 14 anos também foram atingidos pelos tiros disparados por Laíre e "Leo". Todos foram encaminhados ao hospital e já receberam alta médica.

Ainda segundo a delegada, mais seis mandados de prisão já foram expedidos. A polícia está à procura de Uelder Duarte dos Santos, Marcos Conceição Miranda, o "Marquinhos", "Caca", "Lieu", "Leo" e "Pezão", líder da quadrilha, foragidos desde o dia do crime. Laíre, que responde a processo criminal por roubo, praticado na cidade de Vitória da Conquista, em setembro de 2012, foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça criminal.

Leonardo (sem camisa), Caca (de verde), Uelder (camisa cinza) e Pezão (de branco) estão sendo procurados.

adblock ativo