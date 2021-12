Suspeito de matar segurança é preso em Castelo Branco

Um dia depois da morte do segurança Ueliton Oliveira Santos, de 32 anos, o Comando da Bahia, em Cajazeira 11, e policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 47ª CIPM (Pau da Lima) prenderam um dos suspeitos do crime. José Antônio Lisboa Teles, 25, o Neto, foi detido nesta quinta-feira, 8, na localidade Moscou 2, em Castelo Branco, após denúncia de populares.

Os PMs receberam a informação de que os suspeitos pela morte do segurança estavam traficando drogas em um imóvel no local, segundo o major José Mesquita, comandante da 47ª CIPM. O restante do grupo fugiu.

Na residência, foram apreendidos 115 pinos de cocaína, 83 pedras de crack, uma caderneta de anotações do tráfico e R$ 123. Conduzido ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, Neto não confessou o crime, mas revelou o nome de dois comparsas.

Conforme a delegada Ana Cristina Oliveira, da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), do DHPP, apesar da negativa de Neto, existem indícios de que ele é um dos autores do crime. A Polícia Civil tenta prender os outros dois suspeitos.

Investigação

“Já colhemos imagens de câmeras de seguranças próximas do local do crime e estamos analisando. Isso ajudará a provar a participação de Neto no homicídio de Ueliton”, afirmou.

Ueliton foi executado com 23 tiros dentro de um veículo, na manhã de terça-feira, em Cajazeiras 11. Segundo testemunhas, o segurança foi assassinado por traficantes de drogas que agem na localidade, após eles desconfiarem que o rapaz passava informações sobre o comércio de drogas para policiais militares da 3ª CIPM (Cajazeiras).

Conforme informações da Polícia Civil, em outra ocasião, o segurança teve que sair às pressas do bairro de Castelo Branco, onde morava com a família, para não ser morto por traficantes.

adblock ativo