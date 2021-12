Suspeito de matar puxador de torcida vai se apresentar

O advogado Marcos Vinícius Rodrigues informou que irá apresentar seu cliente, Jonas de Sousa Santos, 23 anos, nesta quarta-feira, 14, às 15h, na sede do Departamento de Homícidios (DHPP). Jonas teve a prisão temporária decretada pela Justiça sob a suspeita de matar Lucas dos Santos Lima, o Chapolin, 35, puxador da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória, no último 25 de abril. O horário da apresentação foi marcado com a delegada Klaudine Passos, que investiga o crime e deverá colher o depoimento do suspeito.

Conforme seu defensor, Jonas nega a autoria do crime e vai se apresentar por livre espontânea vontade. "Ele queria se apresentar antes, mas orientei ele a esperar até eu conseguir ter acesso ao inquérito", explica Marcos. Ainda segundo o advogado, a única prova que a polícia tem contra seu cliente é o testemunho dos dois homens que já foram presos suspeitos de participar da ação: Assiel de Jesus Ramos, 21, e Daniel Jesus de Souza, 20, detidos quatro dias após o assassinato.

Segundo a polícia, Jonas teria ido cobrar uma dívida a Chapolin, que o maltratou. Insatisfeito com o tratamento e por não ter recebido o pagamento, Jonas o assassinou com quatro tiros na cabeça. Na época da apresentação dos outros dois suspeitos, a delegada Klaudine afirmou que o crime não teria relação com rivalidade entre as torcidas Bamor e Imbatíveis.

