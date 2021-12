Suspeito de matar PM pernambucano é preso em Salvador

Um homem suspeito de matar um policial militar pernambucano foi preso na noite da sexta-feira, 26, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o também pernambucano Ronivaldo Isidoro dos Santos, o "Dinho", de 39 anos, vivia outra vida na capital baiana, onde trabalhava como pedreiro.

Ainda de acordo com o serviço de inteligência da SSP, Ronivaldo chegou em Salvador após assassinar o soldado da PM Amerisvaldo Pereira Reis. O crime ocorreu no dia 21 de março de 2006, na cidade pernambucana de Trindade.

Com mandado de prisão em aberto, o suspeito se escondia no bairro de Cosme de Farias. Ele foi localizado e preso na rua Alto do Formoso. Ronivaldo foi apresentado na Central de Flagrante e será encaminhado para o estado de Pernambuco.

