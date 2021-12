Suspeito de matar PM na Santa Cruz é morto em confronto com a polícia

Um dos suspeitos de participar da morte do cabo da PM Gustavo Gonzaga da Silva, durante a madrugada deste sábado, 9, foi morto horas depois pela polícia no Nordeste de Amaralina, bairro vizinho onde o policial foi executado por um grupo de criminosos. O homem, conhecido pelo apelido de "Budigo", trocou tiros com a guarnição militar quando foi atingido.

Equipes das Rodas Especiais (Rondesp) faziam uma ação no Nordeste, quando o homem correu em direção aos militares, atirando. Durante o confronto, ele foi baleado e levado em seguida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Segundo a PM, o suspeito tem passagens pela polícia.

Com Budigo, foram encontrados um revólver calibre 38, munições e 35 pinos de cocaína. A PM ainda está em busca dos demais envolvidos na execução de Gonzaga.

O cabo foi assassinado no fim de linha do bairro de Santa Cruz. O policial, que estava há mais de 22 anos exercendo a profissão, tinha uma mulher e duas filhas. O enterro será realizado neste domingo, 10, às 11h, no cemitério Campo Santo, localizado no bairro da Federação.

