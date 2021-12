Suspeito de matar PM em Feira se apresenta no DHPP em Salvador

Ronaldo Jerônimo de Souza Carvalho, suspeito de matar o policial militar Florisvaldo Moreira Santos Júnior, 39 anos, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), se apresentou nesta segunda-feira, 28, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador. O homem, que estava acompanhado de um advogado, alegou que atirou contra o PM por legítima defesa.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), todo o depoimento que Ronaldo narrou sobre o caso coincidiu com os relatos de testemunhas já ouvidas pela polícia. Após prestar os esclarecimentos, ele foi liberado.

Inicialmente, segundo o órgão, Ronaldo vai responder em liberdade por porte ilegal de arma, uma vez que ele informou ter comprado a armamento para se defender das ameaças que Florisvaldo vinha fazendo há cerca de 1 ano — quando teria terminado o relacionamento do militar com a ex-companheira.

Conforme a SSP, o caso é investigado pelo delegado Fabrício Linard, da Delegacia de Homicídios de Feira, e, se for comprovado que Ronaldo não atirou por legítima defesa, ele poderá responder pelo crime de homicídio.

Policial tinha um histórico de agressões contra mulheres

PM perseguiu casal

O PM foi atingido por um tiro no pescoço no último domingo, 26, após perseguir um Honda Civic, placa NYZ 0210, onde estavam ex-companheira dele e Ronaldo. Ainda segundo a SSP, o policial, que tinha um histórico de agressões contra mulheres, chegou a disparar cerca de três tiros contra o carro.

Após a perseguição, o Honda Civic colidiu contra um poste. Neste momento, Florisvaldo parou o carro que dirigia e foi até o veículo onde estava o casal, quando foi baleado.

