Suspeito de matar PM é morto em confronto com a polícia

O suspeito de matar o soldado Éder Ricardo Cardoso de Oliveira, 39 anos, foi morto na noite desta segunda, 18, durante um confronto com policiais militares em Cajazeiras X. De acordo com a PM, Ismael Santos Santana da Cruz, conhecido como "MC", de 25 anos, foi surpreendido por policiais quando participava de uma comemoração pelo assassinato do soldado em uma localidade conhecida como Curva do Boi.

Ainda segunda a PM, houve troca de tiros e "MC" foi alvejado. Ele foi encontrado caído em um matagal e foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas já chegou sem sinais vitais. A pistola usada no homicídio do soldado foi encontrada com MC.

A polícia só descobriu que se tratava do homem apontado como responsável pela morte do PM após a verificação da identidade do suspeito.

Em depoimento à polícia, um enteado do soldado contou que ele e o irmão seguiam em um veículo e o padastro em outro por um engarrafamento que se formou no bairro por causa de um evento. Em determinado trecho, o veículo onde eles estavam fechou a moto, na qual Angel levava uma mulher.

"Angel foi à Curva do Boi, deixou a mulher e voltou com MC na garupa com a intenção de vingar a fechada", afirmou Washington Costa, coordenador de investigação da 13ª DT.

Segundo ele, MC desceu da moto gritando 'perdeu! perdeu!' e, imediatamente, o PM sacou a arma e atirou, ferindo Angel. "Quando o PM foi ver o estado do piloto, MC atirou por trás", completou Washington Costa. MC fugiu em seguida, mas antes tentou pegar a arma do PM. Populares não deixaram.

MC era sem-teto e vivia na Calçada. Segundo a polícia, ele foi para a região das Cajazeiras há menos de um ano, quando outros sem-teto ganharam imóveis no Residencial Sítio Isabel, em Cajazeira 11, do programa Minha Casa, Minha Vida. "Como conhecia o pessoal, ele tinha livre acesso aos apartamentos e dormia por lá.

Depois, ele apareceu na Curva do Boi, onde era chefe do BDM", afirmou Washington Costa, informando que alguns proprietários foram expulsos dos imóveis pelos bandidos. MC era muito temido no bairro. Ele é suspeito de ter matado Caio Winston Ferreira das Neves durante um "paredão".

Entenda o caso

Éder foi assassinado na noite de domingo, 17, no bairro de Cajazeiras enquanto aguardava a filha e a esposa saírem de um aniversário. Ele estava encostado em um carro ao lado dos enteados, que também foram baleados.

De acordo com testemunhas, dois homens chegaram atirando e Éder chegou a revidar, matando um dos criminosos. Ele, no entanto, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Éder, que era lotado na Operações Gêmeos, foi enterrado nesta segunda.

