Suspeito de matar mulher enforcada tem prisão preventiva decretada

João Paulo Castro Moreira, 30 anos, que foi preso nesta segunda, 2, no bairro de Mussurunga, em Salvador, sob suspeita de matar enforcada a atendente Marília Matércia Andrade Sampaio e depois jogar o corpo na BA-526, no CIA-Aeroporto teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

Marília era funcionária da empresa MAP, onde trabalhava como recepcionista em um edifício comercial, na Avenida ACM. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a vítima era solteira e há alguns dias tinha comentado com os familiares sobre uma pessoa que tinha conhecido.

João foi preso em flagrante, após funcionários do motel que ele levou Marília, terem denunciado à polícia que ouviram gritos de um dos quartos e confirmarem a presença do suspeito e da vítima no estabelecimento.

adblock ativo