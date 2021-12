Suspeito de matar jovem na Lapa é procurado pela polícia

A Polícia Civil está à procura do homem identificado como 'Gordo', suspeito de assassinar o agente de prevenção Márcio dos Anjos Souza, de 23 anos, na Estação da Lapa, em Salvador. O crime aconteceu no dia 11 de maio, no interior de um ônibus, que fazia a linha Base Naval x Lapa.

De acordo com o delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), a vítima teria entrado no coletivo no bairro de Periperi. Ele estava acompanhado de mais dois rapazes, ainda não identificados pela polícia. Já o suspeito, pegou o ônibus na região do Dique do Tororó, com destino ao terminal.

Mangabeira afirmou que não houve discussão entre o agressor e a vítima. 'Gordo' teria abordado os três rapazes, solicitando que levantassem a camisa para verificar se não estavam armados. Apenas Márcio atendeu à solicitação e, mesmo não tendo esboçado nenhuma reação, foi alvejado com um tiro na cabeça. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras do coletivo.

Imagens das câmeras de segurança que mostram "Gordo" dentro do coletivo . Foto: Divulgação | Polícia Civil

Depois de cometer o crime, 'Gordo' pediu para o motorista levar a vítima até o Hospital Geral do Estado (HGE), mas antes de chegar na unidade de saúde o criminoso saiu do veículo. Márcio já chegou sem vida ao hospital.

Três pessoas já foram ouvidas pelo delegado. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

