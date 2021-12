Suspeito de matar jovem após assalto a ônibus é identificado

O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) identificou o homem que roubou passageiros, no último sábado, 20, num ônibus da empresa Integra, que fazia a linha Mussurunga x Barra, na Av. Paralela, em Salvador.

Conforme a polícia, após levar os pertences das vítimas, do lado de fora do coletivo, Antônio Carlos da Silva, mais conhecido como Negão, matou a facadas Enéas Santos Santana, de 21 anos, que teria tentado recuperar os bens roubados.

O criminoso, que possui quatro passagens por unidades policiais, é considerado foragido da Justiça.

Negão, segundo as primeiras informações, atuou em conjunto com um comparsa que ainda não foi identificado. As testemunhas ouvidas relataram que ele acertou as facadas em Enéas.

Segundo a polícia, em janeiro deste ano, Negão foi demitido do açougue Mil Carnes, após esfaquear um colega de trabalho. Informações sobre a localização do criminoso podem ser enviadas através do 190 ou do Disque-Denúncia da SSP – pelo (71) 3235-0000.

Câmera flagrou o delito. Antônio, não à toa, usou uma faca, pois já havia trabalhado em um açougue

