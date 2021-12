Suspeito de matar irmã adotiva é preso no Cabula

Aurélio Boaventura Oliveira dos Saltos, conhecido como "Lelo", foi preso na quinta-feira, 19, por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) no bairro do Cabula, em Salvador. Ele é suspeito de matar a irmã adotiva Edith Gomes da Paz e ferir a mãe adotiva Anna de Vecchi de Castro Nogueira, no bairro da Graça, no ano passado.

Com mandado de prisão temporária em aberto, Aurélio, que aparenta sofrer de distúrbios mentais, resistiu à prisão. A delegada Rosimar Malafaia, da 1ª DH/Atlântico, solicitou à Justiça que o homem seja encaminhado ao Hospital de Custódia e Tratamento (HCT).

A polícia apurou que ele já havia matado um morador de rua na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde respondeu pelo crime.

O crime

Aurélio agrediu Edith e Anna com uma viga de madeira em um apartamento na rua Desembargador Oscar Dantas. O crime ocorreu no dia 1º de julho de 2016.

As vítimas foram encontradas, segundo a polícia, quando uma outra filha de Anna foi visitá-la no apartamento do edifício, mas se deparou com a porta trancada. Ela teve que pedir para o porteiro do condomínio arrombar a porta.

